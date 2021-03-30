افتتاح مركز تطعيم جسر جابر.. خلال أيام

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص مركز للتطعيم السريع ضد «كورونا» بالجزيرة الجنوبية بجسر جابر لخدمة السيارات تسهيلاً على الراغبين في تلقي اللقاح، باشرت وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية تجهيز المركز.

ورصدت القبس امس الأعمال المتكاملة والتي تشمل النظام الآلي للاستعلام عن المسجلين في رابط التطعيم الخاص بوزارة الصحة، فضلاً عن تجهيز غرفة حفظ اللقاحات، وغيرها من التجهيزات. وكشفت الجولة عن انتهاء شركات الاتصالات من التجهيزات أمس وتزويد الجزيرة الجنوبية بخدمات الإنترنت وتقوية شبكة الاتصال، حيث وضعت أبراجا لها وقامت بتفعيلها وتزويدها بشبكة الكهرباء والخدمات المطلوبة بجوار المرافق الحكومية. وقامت عناصر وزارة الداخلية بإجراء مسح أمني في المنطقة المحيطة للمرافق الحكومية التي من المقرر أن تكون مراكز خاصة بخدمة التطعيم وقامت بالتأكد من النظام الرقابي الآلي المدعم بالكاميرات والممتد على طول المنطقة المحيطة بالجزيرة وحول المباني.

كما باشرت وزارة الصحة تعقيم وتجهيز المباني الواقعة في الجزيرة، حيث من المتوقع ان يتم استغلال منطقة المواقف الموجودة في وسط تلك المباني لدخول سيارات الراغبين في الحصول على التطعيم والخروج منها.