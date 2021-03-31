جوهر: للاستفادة من ساعتي “المشي” أثناء الحظر لما لها من مردود إيجابي على الصحة

أكدت اللجنة الكويتية لرياضة المشي برئاسة الدكتور مصطفى جوهر -وهي إحدى اللجان الرياضية المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الكويتية- المردود الإيجابي للمشي خلال الساعتين المسموح فيهما بالتريض أثناء فترة الحظر بعد الساعة 6 مساء.

وتقدمت اللجنة «بجزيل الشكر و خالص التقدير للحكومة على السماح للمواطنين والمقيمين بممارسة رياضة المشي لمدة ساعتين أثناء فترة الحظر بعد الساعة السادسة لما تمثله تلك الممارسة من مروود إيجابي ينعكس على صحة الممارسين ويسهل على محبي رياضة المشي ممارسة هوايتهم المفضلة، كما يؤسس لقيمة الحركة في حياة الإنسان فالكون من حولنا يتحرك (وكل في فلك يسبحون)».

بدوره، قال المنسق العام للجنة محمود صبري إن «اللجنة تنتهز هذة الفرصة للتعبير عن عظيم امتنانها لهذا التوجه الإيجابي من الدولة، وتهيب بأعضائها وممارسي رياضة الاستغلال الأمثل لتلك الرخصة عن طريق ممارسة نشاط المشي في المواعيد المحددة مع الحفاظ أثناء ذلك على جميع الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حفاظا على السلامة».