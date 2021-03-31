المواصلات: إنجاز أكثر من 90% من مشروع شبكة “الفايبر” الخاصة بمدارس “التربية”

اكد الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين بوزارة المواصلات بالتكليف محمد الحيص أنه تم إنجاز أكثر من 90% من مشروع شبكة الألياف الضوئية الخاص بربط مدارس وزارة التربية مع خمس مقاسم لتغطي جميع أنحاء البلاد لتزوديها بخدمة الأنترنت فائق السرعة «الفايبر» حيث أنه سوف يوفر لمدارس وزارة التربية سرعة عالية وجودة فائقة وأيضاً حلول متكاملة ومتماثلة للشبكات الخاصة ضمن نظام حماية ودرجة امأن عالية للوصول للتحول الرقمي، جاء ذلك أثناء تكريم عدد 40 موظفاً من قطاع خدمات المشتركين.

وأوضح الحيص أن الموظفين المكرمين أنهوا دورة خاصة بالألياف الضوئية استمرت لمدة أسبوع عن طريق «الأونلاين» لتعريفهم على أنواع الكابلات الخاصة بـ«الفايبر» وطرق تركيبها، كما تم عمل زيارة خاصة عن طريق «الأونلاين» إلى المعامل الرئيسية بجمهورية الصين الشعبية للاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات هناك.