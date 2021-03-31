عبدالله السند: الفاعلية القصوى من ⁧‫#لقاح_أسترازينكا‬⁩ تحصل بعد 12 أسبوعا من الجرعة الأولى

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، الیوم الأربعاء، تسجیل 1282 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) في الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 232103 حالات، فیما سجلت خمس حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1313 حالة.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكویتیة، أنه تم تسجیل 1330 حالة شفاء من الإصابة بـ «كوفید-19» في الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین في البلاد إلى 216580 حالة.

وأوضح أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 3ر93 في المئة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 241 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 14210 حالات.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا في الساعات الـ 24 الماضیة بلغ 9175 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 2056468 فحصا، مشیرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 9ر13 في المئة.

وجدد دعوة المواطنین والمقیمین لمداومة الأخذ بسبل الوقایة كافة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا الجمیع بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصیات وكل ما من شأنه الاسھام باحتواء انتشار الفیروس.

وفي مؤتمر وزارة الصحة الدوري الـ 116، اليوم، للإعلان عن تطورات وباء كورونا خارجيا ومحليا، قال السند «لا تزال الأرقام والمؤشرات العالمية فيما يخص استمرار انتشار فيروس كورونا في تصاعد».

وأشار إلى انخفاض عدد الإصابات بين المواطنين وارتفاعها بين المقيمين.