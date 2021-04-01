“الخدمة المدنية”: دوام رمضان لا يزيد عن 4 ساعات ونصف

أوكل ديوان الخدمة المدنية تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المقبل للجهات الحكومية، وذلك على ضوء دليل سياسات وإجراءات العودة التدريجية للعمل، وفق أنظمة العمل المرنة حسب متطلبات العمل دون التقيد بمواعيد وساعات العمل الرسمي.

واشترط الديوان في تعميم أصدره قبل قليل، أنه عند تحديد الجهات لساعات العمل في رمضان ألا تزيد عن أربع ساعات ونصف، مع مراعاة الاشتراطات الصحية.

وبين الديوان أنه نظراً لطبيعة العمل الخاصة لبعض الجهات ومنها وزارة الصحة في ظل الظروف الاستثنائية، تتولى الجهة بمعرفتها تنظيم قواعد عملها ونظام عمل العاملين وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.