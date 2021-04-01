“البيئة”: فتح جون الكويت للهواة اعتبارا من الأسبوع المقبل

أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد فتح جون الكويت للهواة فقط ( وليس للصيادين ) اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد نشر قرار الرسوم الخاصة به في الجريدة الرسمية الأحد المقبل.

وبين أن حجز موعد الحداق سيكون عبر منصة إلكترونية وبرسوم تقدر بخمسة دنانير للمرة الواحدة، فيما سيسمح للهواة باستخدام الخيط والسنارة فقط.

وفي سياق متصل، أعلن الأحمد فتح باب استقبال المواطنين والوافدين في محمية الجهراء اعتبارا من الأسبوع المقبل أيضًا برسوم تقدر بعشرة دنانير للمرة الواحدة مع السماح بخمسة أفراد لكل حجز إلكتروني.