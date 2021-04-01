“التربية”: دوام رمضان يبدأ 9:30 وحصص الابتدائي تنطلق 12 ظهراً

انتهى اجتماع مدراء عموم المناطق التعليمية إلى رفع توصية لوزير التربية د. علي المضف بتحديد دوام الإدارات المدرسية خلال شهر رمضان المبارك على أن يبدأ في الساعة 9 والنصف لجميع المراحل التعليمية باستثناء المرحلة الابتدائية التي سيبدأ الدوام فيها الساعة 12 ظهراً.

وذكرت مصادر تربوية مطلعة أن الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل التعليم العام اسامة السلطان تم الإتفاق فيه على أن يكون دوام جميع العاملين في المدارس «أونلاين» من المنزل ما عدا المدير والمدير المساعد يتواجدان في المدرسة بالتناوب، مشيرةً إلى أن مدراء المناطق قدموا تقرير حول استعدادات المناطق لاختبارات الثانوية العامة التي ستبدأ في 30 مايو المقبل.

وأضافت المصادر إلى أنه تم أيضاً تقديم أسماء وأعداد اللجان العاملة للاختبارات لوكيل التعليم العام وذلك حسب النظم واللوائح المعمول بها في هذا الجانب.