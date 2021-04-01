حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 02 أبريل 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
02 أبريل 2021
حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار .
الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 21°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
1 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
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