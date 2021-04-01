حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 02 أبريل 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 38°

الحرارة الصغرى: 21°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

1 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.