ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الخميس، أن قوة أمن الحرم المكي الشريف ضبطت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، بأن قوة أمن الحرم المكي، رصدت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه كافة.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي تداولت فيديو لشخص يتجول داخل الحرم المكي ويردد عبارات مؤيدة لتنظيم إرهابي، ليتم القبض عليه وايقافه فورا.