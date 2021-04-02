“الأشغال”: فرش مليون متر مربع من الأسفلت منذ بدء الحظر

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة المهندس عبدالله العجمي، إن الوزارة قامت من بدء تطبيق الحظر في دولة الكويت على ضوء الحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وحتى امس الخميس بفرش مليون متر مربع من الأسفلت، بما يعادل 142 كيلومترا طوليا بعرض 7 متر.

وأوضح م.العجمي، أن عدد الشاحنات التي تم استخدامها خلال تلك الفترة تبلغ 3788 سيارة، حيث تكفي السيارة لفرش 264 متر مربع من الاسفلت في طرق وشوارع الكويت في مختلف المحافظات.

وقامت وزارة الأشغال العامة ممثلة بقطاع هندسة الصيانة بتحقيق ذلك خلال أعمال فرش الأسفلت التي تمت في شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية بمحافظة حولي، مساء امس الخميس، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.