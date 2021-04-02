تعليق أداء صلاة الجمعة في جميع مساجد النمسا

أعلنت الهيئة الإسلامية في النمسا تعليق أداء صلاة الجمعة في كل مساجد البلاد ابتداء من اليوم حتى انتهاء تدابير الإغلاق الشامل الرابع، وذلك للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت الهيئة في بيان ان هذه التدابير تأتي التزاما بالإجراءات والقيود المفروضة من قبل السلطات المعنية بهدف الحد من انتشار الجائحة والحفاظ على حياة الناس.

وبدأت النمسا أمس إجراءات الإغلاق الشامل وهو الرابع منذ مارس 2020 حيث طبقت قيودا على التواصل والزيارات والخروج اضافة الى حظر التجول و اغلاق جميع المؤسسات التجارية غير الضرورية والمدارس فضلا عن الزامية ارتداء اقنعة الوجه في الاماكن المفتوحة المزدحمة.