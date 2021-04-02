“الخارجية” الكويتية تعلن التواصل مع المواطن المفقود في ليفربول: بخير وصحة جيدة

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن المواطن الكويتي الذي أعلن عن فقدانه في ليفربول بصحة جيدة.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية أنه تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع التواصل بين مواطن كويتي متواجد في لندن وأسرته، أوضحت سفارة الكويت إنها تواصلت مع المواطن المذكور، وأنه بخير وصحة جيدة.

وأكدت السفارة حرصها على رعاية المواطنين المتواجدين في بريطانيا ورعاية مصالحهم على مدار الساعة.

وأعلنت عمة المواطن المفقود في ليفربول عن تواصلها مع عبدالله نصيب في ليفربول، معربة عن شكرها لجميع من ساهم في البحث عن ابن أخيها، وطمأنت الجميع أنه تم التواصل معه قبل قليل وأنه بخير وصحة.

وبعد انتشار خبر فقدان مواطن كويتي خريج ليفربول، أكد مصدر في الخارجية الكويتية لـ «الراي» إن السفارة الكويتية في لندن تتابع الموضوع مع الجهات المختصة الرسمية البريطانية.

كما أكد نائب المنسق العام لقائمة الراية في المملكة المتحدة أسامة الحربي أن القائمة تواصلت مع السفارة في لندن وتم إبلاغهم عن الموضوع لكي تتخذ الإجراءات اللازمة للبحث عن المفقود.

وأضاف في اتصال مع «الراي» أن جميع كوادرهم المتواجدين في بريطانيا يبذلون ما في وسعهم لمساعد السفارة والتوصل لأي تفاصيل أو خيط قد يدل على مكان المفقود، لافتا إلى أنه حتى الان لم يتم الوصول إلى أي معلومة عن المفقود من أي طالب في القائمة.

وكانت عمة المفقود عبدالله نصيب قد ناشدت عبر موقع «تويتر» البحث عنه، مشيرة إلى انه خريج ليفربول وذهب لزيارة أحد أصدقائه هناك قبل 10 أيام وانقطعت أخباره ولا يمكن التواصل معه.