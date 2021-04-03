تقرير_امريكا_عن_البدون من بين الأكثر تداولا في تويتر

لليوم الثاني على التوالي تصدّر وسم “تقرير أمريكا عن البدون” موقع التدوين المصغّر “تويتر” ، وهو التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في الكويت وعرجت خلاله الى حالة غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية في الكويت “البدون” .

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في الكويت أن «وزارة الداخلية الكويتية أفصحت في يوليو أن ما يقرب من 17000 من البدون دفعوا 3000 دينار (9770 دولاراً أميركياً) كرشاوى بين عامي 2014 و 2018 للحصول على جوازات سفر بموجب المادة 17.

كما تناول التقرير الحالة الإنسانية لفئة البدون وحالات الانتحار التي أقدم عليها عدد من أبناء هذه الفئة في الأشهر القليلة الماضية، واحتجاجات البدون على عمل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية الذي يحمّله البدون وناشطون في حقوق الإنسان مسؤولية تدهور الحالة الإنسانية والمدنية والمعيشية للبدون.