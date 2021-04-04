العتيبي: “الكهرباء” مستعدة للصيف المقبل برغم التحديات

عقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية د.مشعان العتيبي اجتماعاً مع وكلاء ومدراء قطاعات وزارة الكهرباء والماء، للاطلاع على استعدادات الوزارة لصيف 2021.

وأكد العتيبي بعد مناقشة الخطط الموضوعة للصيف المقبل، استعداده لحل أي عوائق يمكن ان تواجه الوزارة خلال موسم الصيف المقبل.

وقال «إن الوزارة استطاعت أن تتخطى موسم الصيف الفائت الأصعب رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب جائحة كورونا» منوهاً على أن الوزارة ستقف الصيف المقبل أمام تحدي آخر لاجتياز موسم الصيف الذي سيتم تخطيه بعون الله وتكاتف جهود جميع قطاعات الوزارة دون مشاكل في شبكة الكهرباء.

وشدد العتيبي على ضرورة التزام قطاعات الوزارة الفنية بمعالجة أي تأخيرات أو مشاكل في عقود الصيانة، داعياً إلى تمكين الكادر الوطني من أداء جميع المهام الهندسية والفنية، خصوصا تلك العناصر المميزة والمبدعة،وذلك تطبيقاً لسياسية الإحلال.

وشكر العتيبي جميع العاملين في قطاعات الوزارة لجهودهم التي يبذلونها في تأدية مهامهم الوظيفية لتأمين خدمتي الكهرباء والماء بأعلى جودة.

وقد قدم مسؤولي القطاعات الفنية أمام الوزير العتيبي عروضاً مرئية بشأن وضع محطات القوى ومعدلات الانتاج ونسب الاستهلاك المتوقعة، كذلك تم تقديم عرضاً مرئيا حول أعمال الصيانة التي تتم على قطاعات شبكات النقل الكهربائية وشبكات التوزيع وقطاع تشغيل وصيانة المياه.