العجيري: غرة رمضان فلكياً توافق 13 أبريل الجاري

قال الفلكي الدكتور صالح العجيري إن بداية شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية ستكون فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري.

وأوضح العجيري لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الأحد أن ظروف الرؤية وفق حسابات تقويمه الفلكية هي أن الهلال يولد صباح يوم الاثنين 12 الجاري الساعة 5:32 دقيقة وتغرب الشمس مساء ذلك اليوم الساعة 6:12 مساء ويغرب القمر مساء ذلك الاثنين الساعة 6:34 مساء ويمكث بعد غروب الشمس مدة 22 دقيقة تصعب رؤيته.

وأضاف أن القمر يغرب بعد غروب الشمس ويتحقق شرط دخول الشهر القمري فلكيا وعليه يصبح يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجري.

وأشار إلى أن مؤسسة العجيري العلمية تقوم بحساب المواقيت والأهلة وفق معاير علمية فلكية معتمدة متقدماً بهذه المناسبة الكريمة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي.