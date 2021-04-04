تعاون ثلاثي بين “البلدي” و”الاسمنت” و”البتروكيماويات” لتطبيق إدارة متكاملة للمخلفات

دارت عجلة مشروع تدوير النفايات في الكويت، حيث وقعت البلدية، أمس، مذكرتي تعاون مشترك مع شركتي اسمنت الكويت وصناعات الكيماويات البترولية لتطبيق إدارة متكاملة للنفايات البلدية والاستفادة منها بإعادة تدويرها لحماية البيئة.

وقال المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي، في بيان صحافي عقب التوقيع، إن هذا التعاون سيسري اعتباراً من يوم أمس تاريخ توقيع المذكرتين ولمدة عام كامل، حيث ستزود البلدية شركة اسمنت الكويت بـ 1.5 طن من النفايات غير عضوية، إضافة إلى التعاون مع شركة صناعة الكيماويات البترولية لإنتاج منتجات بترولية مستخلصة من النفايات البلاستيكية.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار مساعي البلدية ورؤيتها المستقبلية في تطبيق إدارة سليمة ومتكاملة للنفايات البلدية التي تشمل أعمال جمع ونقل والتخلص ومعالجة النفايات التي تقع ضمن اختصاصها وفق اللوائح المعمول بها.

وأوضح أن العقد سيختص أيضا بنفايات البلدية الصلبة والنفايات الإنشائية والاستفادة منها بإعادة تدويرها لحماية البيئة وتقليل استخدام الأراضي لأعمال ردم النفايات.

وأفاد بأن استخدام شركة اسمنت الكويت لتكنولوجيا الوقود المشتق (RDF) لإنتاج الطاقة من حرق نفايات مولدة طاقة حرارية تتم الاستفادة منها في صناعة الاسمنت كونها تستخدم أفرانا تحتاج لطاقة حرارية عالية خلال عمليات الإنتاج.

وبين أن تلك الأفران ستقلل من حجم النفايات اللازم التخلص منها في مرادم النفايات المتوافرة محلياً بكميات وفيرة وبتزايد مستمر سنوياً.

ولفت إلى أن مبادرة مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بشركة صناعة الكيماويات البترولية تأتي لإنشاء مصنع لإنتاج منتجات بترولية مستخلصة من النفايات البلاستيكية.

وأشار إلى أن بلدية الكويت ممثلة بإدارة شؤون البيئة تعمل على تطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة والتركيز على المردود البيئي الاقتصادي لعملية إدارة النفايات من خلال تطبيق البدائل المتاحة حالياً للاستفادة من النفايات.

وأوضح أن أحد الحلول الحديثة في إدارة النفايات في العالم والتي تسعى البلدية لتطبيقها ضمن رؤيتها المستقبلية لإدارة النفايات هو مشروع تحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات بترولية يتم تسويقها من خلال مؤسسة البترول الكويتية ما يدر عائداً مالياً على الدولة.

وقال المنفوحي إن تلك العملية ستسهم بالتقليل من حجم النفايات اللازم التخلص منها في مرادم النفايات، الأمر الذي يساعد في تحقيق مكانة للكويت في الاقتصاد الدائري والاستدامة وتوفير فرص عمل وظيفية جيدة للشباب الكويتي.

وبيّن أن شركة صناعة الكيماويات البترولية وهي إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية تهدف لتحقيق الشراكة المجتمعية وتعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع البيئية عبر الاستفادة من البلاستيك المفروز من النفايات البلدية الصلبة وتحويله إلى منتجات بترولية مثل الديزل و النافثا.

وذكر أن مذكرتي التعاون بين بلدية الكويت وشركتي اسمنت الكويت و صناعات الكيماويات البترولية تضمنتا تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والمخططات اللازمة لدراسة المشروع وتسهيل الزيارات الميدانية لمواقع ردم النفايات.