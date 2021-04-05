جرائم وقضايا

“النيابة” ترفع التحفظ على أموال وحسابات عدد من “الفاشنستات” و”المشاهير”

منذ 26 دقيقة
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ذكرت صحيفة “القبس” إن النيابة العامة أصدرت قراراً للبنك المركزي برفع التحفظ عن أموال وحسابات خمسة من المشاهير وهم: «فوز الفهد و مشاري بو يابس وفرح الهادي وجمال النجادة و حليمة بولند».
وقال المصدر، إن هناك قرارات أخرى وملفات قضايا لا تزال قيد الدراسة.

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