“النيابة” ترفع التحفظ على أموال وحسابات عدد من “الفاشنستات” و”المشاهير”

ذكرت صحيفة “القبس” إن النيابة العامة أصدرت قراراً للبنك المركزي برفع التحفظ عن أموال وحسابات خمسة من المشاهير وهم: «فوز الفهد و مشاري بو يابس وفرح الهادي وجمال النجادة و حليمة بولند».

وقال المصدر، إن هناك قرارات أخرى وملفات قضايا لا تزال قيد الدراسة.