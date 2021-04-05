ذكرت صحيفة “القبس” إن النيابة العامة أصدرت قراراً للبنك المركزي برفع التحفظ عن أموال وحسابات خمسة من المشاهير وهم: «فوز الفهد و مشاري بو يابس وفرح الهادي وجمال النجادة و حليمة بولند».
وقال المصدر، إن هناك قرارات أخرى وملفات قضايا لا تزال قيد الدراسة.
“النيابة” ترفع التحفظ على أموال وحسابات عدد من “الفاشنستات” و”المشاهير”
ذكرت صحيفة “القبس” إن النيابة العامة أصدرت قراراً للبنك المركزي برفع التحفظ عن أموال وحسابات خمسة من المشاهير وهم: «فوز الفهد و مشاري بو يابس وفرح الهادي وجمال النجادة و حليمة بولند».
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