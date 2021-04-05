الشلاحي: تكليف “التعليمية البرلمانية” بالاطلاع على استعدادات “التربية” لاختبارات الثاني عشر

طالب النائب صالح الشلاحي وزير التربية بـ«العدول عن قرار إجراء اختبارات الصف الثاني عشر بالطريقة الورقية»، متسائلا «ما هي استعدادات الوزارة لاستقبال نحو 40 ألف طالب في ظل تداعيات جائحة كورونا، ولذلك اقترحت تكليف التعليمية البرلمانية بمعرفة مدى استعدادات وزارة التربية لهذة الاختبارات ويكون التكليف خلال أسبوعين».

وأضاف: «بما أن وزارة التربية بدأت العام الدراسي عن طريق (الأونلاين) فعليها أن تجري اختبارات الصف 12 بالطريقة نفسها، وعموما نحن لنا تجارب سابقة مع استعدادات التربية».

من جهة أخرى، طالب الشلاحي وزارة النفط بالاستعداد لقبول المهندسين الخريجين ونحن نعلم أن هناك شواغر وظيفية وعدد المهندسين أكثر ومن المعيب أن يكون لدينا قطاع نفطي بهذا الحجم ولدينا بطالة”.