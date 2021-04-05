“السكنية”: رفع أولوية التخصيص على مشروع “جنوب مدينة صباح الأحمد” إلى نهاية ديسمبر 2020 وماقبل

صرح المتحدث الرسمي بإسم المؤسسة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عمر الرويح عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد حتى تاريخ 31/12/2020 وما قبل.

واوضح الرويح في بيان صحفي اليوم المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية والراغبين في التخصيص على المشروع مراجعه خدمة المواطن او الفروع التابعه لها من خلال حجز موعد عبر منصة (متى) الالكترونية مسبقا ذلك في ظل الظروف الصحية الحالية للبلاد ولضمان تطبيق الإشتراطات الصحيةلتقديم طلب التخصيص.

موضحاً انه سيتم استقبال المواطنين ابتداء من يوم الاحد القادم الموافق 11/4/2021 في مبنى المؤسسة الرئيسي بجنوب السرة أو فروع خدمة المواطن التابعة لها.