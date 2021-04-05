دفن الجنائز في رمضان من التاسعة صباحا حتى الخامسة عصراً

أصدر مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي اليوم الاثنين قرارا بشأن مواعيد دفن الجنائز في شهر رمضان المبارك اذ ستبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الخامسة عصرا.

وقال العوضي في تصريح صحفي ان مواعيد دفن الجنائز ستكون كل نصف ساعة فضلا عن اقتصار مرافقة الجنازة على عشرين شخصا فقط من أقارب المتوفي مشيرا الى استمرار فتح المقابر للزيارة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

وشدد على ضرورة مراعاة التقيد بلبس الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي مشيرا الى ان العمل بهذا القرار سيتم اعتبارا من أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكر ان القرار يجاري الظروف التي تمر بها البلاد بناء على توجيهات مجلس الوزراء والتوصيات الصحية الصادرة من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.