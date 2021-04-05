السعودية.. رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

أعلنت إمارة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقا للضوابط التالية:

1 – منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا).

2 – حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي و«اعتمرنا» و«توكلنا»، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

3 – عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق «توكلنا».