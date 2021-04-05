مجلس الوزراء يوافق على دعم البنوك وتأجيل الأقساط

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين هما «دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا، وقرر رفعهما الى سمو الأمير».

وعقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد.