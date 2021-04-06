“الصحة” تعتمد الاشتراطات المطلوبة في اختبارات الثاني عشر: ‪حواجز شفافة بين المعلمين والطلاب ولا حضور في حال وجود إصابة‬

‪اعتمدت وزارة الصحة الاشتراطات المطلوبة في المدارس خلال فترة اختبارات نهاية العام الدراسي 2020-2021 للصف الثاني عشر وأهمها «إلزام الهيئة التعليمية بلبس الكمام داخل الفصول واستخدام حواجز شفافة بين المعلمين والطلاب»إن أمكن.‬

‪وبين وفد وزارة الصحة خلال مشاركته في الورشة التدريبية التي أقامتها منطقة حولي التعليمية لرؤساء لجان الثانوية العامة بعض الاشتراطات الأخرى خلال تنظيم الآلية منها أن يقوم المعلمون بشرح وتوضيح الطريقة الصحيحة للبس الكمام وخلعه للطلبة قبل بدء الاختبار، مشدداً «على الطلبة والعاملين في المدرسة عدم الحضور عند ظهور أعراض أو وجود مخالطة لحالة مؤكدة الإصابة. ويجب قيام أولياء الأمور بالإبلاغ عن الحالات المؤكدة للطالب أو مخالطته لحالة مؤكدة ليتم إرشاده للتدابير الوقائية».