نص برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2021 إلى 2024 المحال إلى مجلس الأمة

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة برنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات من 2021 إلى 2024 عملا بنص المادة (98) من الدستور.

ويحتوي برنامج العمل، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، على 4 تحديات رئيسية وهي اختلالات هيكلة في الاقتصاد الوطني والمالية العامة، انخفاض إنتاجية القطاع العام، ضعف الرأس المال البشري، تدني كفاءة البنية التحتية وعدم التناغم بيئيا.

كما يتضمن البرنامج 12 متطلبا تشريعيا ينبغي إقرارها وهي مشاريع بقوانين الخطة الإنمائية (2020/2021-2024/2025)، وإعادة هيكلة أجور القطاع العام وهو ما يعرف بالبديل الاستراتيجي، وتعديل قانون الانتخابات، وإقامة الأجانب، وتعديل قانون المرور، والتمويل العقاري وقانون الدين العام، وتعديل قانون إعداد الميزانية العام، والرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق، والضرائب الانتقائية، والقيمة المضافة، والإجراءات الضريبية الموحدة.

ويرتكز برنامج عمل الحكومة على 4 محاور رئيسية، الأول تنفيذ برنامج استدامة من خلال عدة مستهدفات منها سوق عمل وطني ذو كفاءة عالية وخدمات حكومية عالية الجودة ودعم وتمكين القطاع الخاص، وإدارة متطورة للمالية العامة.

أما المحور الثاني فهو إعادة هيكلة القطاع العام لإيجاد حكومة شفافة ونزيهة وجعل الهيكل الحكومي رشيقا، أما المحور الثالث فهو تطوير الرأس المال البشري، لخلق منظومة تعليمية موائمة للثورة الصناعية وإيجاد رعاية صحية عالية الجودة، ودعم مشاركة جميع فئات المجتمع.

وجاء المحور الرابع لتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة لإنتاج 15% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة.

المصدر : الأنباء