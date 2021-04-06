“السكنية”: تشكيل لجنة خاصة لتيسير معاملات أصحاب الهمم وكبار السن

أصدر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان قرارا بتشكيل لجنة تيسير المعاملات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة (أصحاب الهمم) وكبار السن من مراجعي المؤسسة، بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة عمر الرويح إن اللجنة جاءت لتيسير معاملات ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» وكبار السن من مراجعي المؤسسة إضافة إلى تدشين خدمات أخرى لهذه الفئة.

وأضاف أن فريق عمل ميداني من موظفي المؤسسة سيتبع اللجنة تكون مهمته زيارة الفئة المستهدفة من «أصحاب الهمم وكبار السن» في منازلهم وإنهاء معاملاتهم دون الحضور الشخصي.

وأشار الرويح إلى أن اللجنة ستعمل على تذليل كافة العقبات والترتيبات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) وكبار السن في الحصول على الخدمات الإسكانية دون تكبد مشقة الحضور إلى مقر المؤسسة.

وأكد أن المؤسسة لا تألو جهدا في تلبية احتياجات المواطنين والمراجعين والتخفيف عليهم والرد على استفساراتهم وإنجاز معاملاتهم الاسكانية وفق اللوائح والإجراءات.