“الإطفاء”: السيطرة على حريق محلات تابعة للسوق المركزي للجيش ولا إصابات

أعلنت قوة الاطفاء العام “السيطرة على حريق اندلع في عدد من المحلات التابعة للسوق المركزي للجيش الكويتي”.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في “الإطفاء” في بيان أن “غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بنشووب حريق في المحلات المذكورة وعلى أثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والصليبيخات وجليب الشيوخ والإسناد الى المكان إضافة الى تواجد إطفاء الجيش الكويتي، وتمكنوا من مكافحة الحريق ومحاصرته من دون وقوع أي إصابات بشرية”.