مجلس الجامعة يعتمد آلية عودة الطلبة إلى الدراسة التقليدية

عقد مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء اجتماعه برئاسة مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فايز عايد الظفيري، واطلع على التقرير النهائي للجنة «وضع خطة وآلية لعودة طلبة جامعة الكويت للدراسة التقليدية»، وتم اعتماد الخطة والموافقة على عودة الدراسة التدريجية للعام الجامعي 2021-2022 شريطة موافقة السلطات الصحية مع التوصية بالاستعجال على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وقال أمين عام الجامعة الدكتور مثنى طالب الرفاعي إن مجلس الجامعة عقد اليوم الأربعاء اجتماعه برئاسة مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فايز عايد الظفيري، حيث ناقش البنود المدرجة على جدول أعماله، وقد صدق المجلس على محضر الاجتماع رقم (2021/2) الذي عقد بتاريخ 2021/3/7 كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (2021/2).

وأشار الدكتور الرفاعي إلى موافقة مجلس الجامعة على اقتراح نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة في شأن ضوابط توريد وتسعير وبيع الكتب المنهجية العربية لمكتبة الطالب الجامعي، مضيفا أنه تمت الموافقة على اقتراح عمادة القبول والتسجيل «التقويم الجامعي» لجميع الكليات بما فيها كلية الحقوق وكليات مركز العلوم الطبية للعامين الجامعيين (2021/2022) و(2022/2023).

وأوضح الدكتور الرفاعي أن مجلس الجامعة قد اطلع على رد الفتوى والتشريع في شأن طلب الجامعة الإفادة بالرأي عن الوضع القانوني للأرض المخصصة لجامعة الكويت ضمن المحور الخدمي التابع لمدينة صباح الأحمد السكنية، ومدى جواز قيام الجامعة بالبدء في التصميم وتنفيذ مشروع تشييد مبنى جامعي متعدد الأغراض ليلبي احتياجات ساكني المدينة والمناطق المحيطة بها، وذلك في ضوء قراري مجلس الجامعة في اجتماعيه رقم (2019/1) بتاريخ 2019/4/28، ورقم (2020/6) بتاريخ 2020/12/27.

وأضاف د. الرفاعي أن مجلس الجامعة قد وافق على تسكين كلية الصحة العامة بشكل موقت بالدور الثاني للمبنى الجنوبي لكلية العلوم الحياتية – بمدينة صباح السالم الجامعية، لحين الانتهاء من مبنى كلية الصحة العامة بالحرم الطبي.

وذكر د. الرفاعي أن مجلس الجامعة قد وافق على الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى خلال السنة المالية (2021/2022) في ضوء الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البند، وذلك بعد اطلاعه على مذكرة إدارة الموارد البشرية بهذا الشأن.

وأشار د. الرفاعي أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح بعض الكليات بترقية (12) عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مشارك من مختلف الكليات، (9) من الكليات الإنسانية والاجتماعية و(3) من الكليات العملية، وذلك على النحو التالي: