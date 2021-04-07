“الإعلام”: 30 عملا درامياً ومنوعاً في الخطة البرامجية لشهر رمضان

أعلنت وزارة الاعلام اليوم الاربعاء خطة تطوير قنوات تلفزيون الكويت السبع إضافة إلى الخطة البرامجية للقناة الأولى لدورة شهر رمضان الكريم 2021 التي تضم أكثر من 30 عملا منوعا موجهة لأفراد العائلة كافة تحاكي طموح المشاهد تحت شعار “عادت عليكم”.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون في الوزارة بالتكليف تركي المطيري في تصريح صحافي ان خطة التطوير والخطة البرامجية التي جاءت بدعم وتوجيه من وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومتابعة من وكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي ركزت على التنوع الشمولي للبرامج والمسلسلات التي تلبي رغبات كافة افراد العائلة وراعت في الوقت ذاته الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم جراء جائحة كورونا.

وفيما يخص تطوير القنوات التلفزيونية اشار المطيري الى تطوير شعار قنوات التلفزيون بشكله الجديد والتركيز فيه على توحيد الهوية للتلفزيون والشكل الفني السمعي والبصري بما يتناسب مع ذائقة المشاهد بتكنلوجيا حديثة تعود بالنفع على جمهور المتلقين لافتا إلى ان خطة التطوير ستنطلق في الأول من رمضان المقبل.

وبين ان الخطة البرامجية حرصت على دعم المشاريع الصغيرة للشباب الكويتي عبر ضم العديد من اعمال المشاريع الصغيرة التي استقطبها تلفزيون الكويت دعما لمواهب الشباب الكويتي وانتاجهم المحلي تمهيدا لصقل ابداعهم ودفعهم للعمل بالإنتاج المميز حتى يكون انتاج اقليمي وعربي منافس.

واوضح المطيري ان الوزارة حصلت على موافقة كافة الجهات الرقابية ذات الاختصاص في الدولة فيما يتعلق بشراء الاعمال التي ستعرض على شاشة تلفزيون الكويت في رمضان مبينا ان الوزارة راعت في عقود الشراء الجوانب القانونية بما لا يخل بجودة الاعمال وتميزها على مستوى الجوانب الابداعية.

واشار الى ان الخطة البرامجية تبدأ من برامج الطفل التي سيكون لها نصيب من مساحة البث البرامجي في بداية اليوم من خلال برامج (فهد البراري) و(كان يا أطفال) و(مشاعل النور).

وعلى مستوى البرامج المحلية قال المطيري ان “التلفزيون حريص على الهوية الوطنية من خلال اعطاء المساحة لإبداع المذيعين المميزين اذ يقدم الإعلامي عبدالله بوفتين برنامج حكاياهم برنامج حواري مع شخصيات متنوعة اضافة الى الإعلامي علي نجم في البرنامج الحواري مع الفنانين تحت اسم علي ونجم ويقدم الإعلامي بركات الوقيان برنامج المسابقات (التجوري) الذي ستكون المشاركة فيه من خلال الاتصالات الهاتفية المرئية فضلا عن برنامج مدفع الإفطار والذي سيكون من تقديم الإعلامي سعد الخلف”.

وقال المطيري “لأن الشهر الفضيل له خصوصية في العمل الخيري خاصة ان اهل الكويت جبلوا على فعل الخير خصص التلفزيون برنامج تقدمه المذيعة بيبي الخضري بعنوان “ابشر” كبرنامج توعوي خيري انساني يسعى لتلبية احتياجات الأسر الأساسية” اضافة الى برنامج (الحل والترحال) الذي يستعرض قصص الرحالة من شباب وشابات الكويت.

وأضاف انه لضرورة تواجد الشباب والرياضة ضمن الخطة البرامجية للقناة الأولى فقد خصص التلفزيون برنامج (بلنتيات) من تقديم الإعلامي مناف اشكناني ونجوم منتخب الكويت السابقين نواف الخالدي ووليد علي ومحمد جراغ وصالح مهدي والحكم الدولي علي محمود اذ تقام المسابقات وفق نظام خروج المغلوب في مسابقات ضربات الجزاء بمشاركة 48 فريقا من أندية الكويت الرياضية.

وأشار المطيري الى ان برامج الطبخ ستأتي بصيغة وحلة جديدة وهما برنامج (مطبخ القصار) يقدمه الفنان سليمان القصار وبرنامج (سفري) من تقديم الإعلامي جاسم العبوه.

وفي الدراما اوضح المطيري ان التلفزيون استقطب نجوم الفن والكوميديا في عدد من الاعمال منهم سعد الفرج ومحمد المنصور وجاسم النبهان وهيفاء عادل وعبدالرحمن العقل وداود حسين وطارق العلي وعبدالناصر درويش واحمد العونان وهيا عبدالسلام والنجوم الشباب مبارك المانع وعبدالعزيز النصار وخالد المظفر من خلال مسلسلات درامية منها (الروح والرية) اضافة الى (مطر صيف) و(نبض مؤقت) و(الوصية الغائبة) و(الناموس).

وقال “فيما ضمت الخطة البرامجية 4 برامج ومسلسلات كوميدية هي (غريب) بطولة طارق العلي ومسلسل (ياما كان وكان) بطولة عبدالناصر درويش وعبدالرحمن العقل واحمد العونان ومبارك المانع و(بوطار) بطولة داوود حسين وإبراهيم الحربي ومحمد العجيمي ومحمد الحملي اضافة الى برنامج (اريل بوعدنان) الذي يحتوي افضل المقاطع الكوميدية لعملاق الفن والمسرح الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وأوضح المطيري ان الخطة البرامجية تضمنت عددا من برامج الاسرة والبرامج الدينية منها آية وحكاية من تقديم الشيخ مشاري العفاسي و(زوايا إنسانية) من تقديم الدكتور إبراهيم الخليفي اضافة الى (وسام القرآن) من تقديم الشيخ فهد الكندري و(اجمل دعاء) من تقديم الشيخ مشاري الخراز و(هدى للمتقين) من تقديم الشيخ عبدالله ابل و(فقه الصيام) من تقديم الدكتور محمد الطبطبائي وبرنامج (تساؤلات) من تقديم الدكتور فيصل الهاشمي.

وفيما يخص البرامج الوثائقية الدرامية ذكر المطيري ان الخطة تضمنت بث برنامج (عيال المباركية ) وبرنامج (من المباركية إلى اسبانيا) اذ يسلط الضوء على شخصيات الكويت البارزة التي اسهمت في بناء الدولة الحديثة.