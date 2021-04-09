وزير الداخلية: حب الوطن والإخلاص له.. أسمى وأهم من المزايا والمكافآت

قال وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أنه كان يقصد حب الوطن والإخلاص له لهو أسمى وأهم من المزايا والمكافآت، وذلك تعليقاً على ما صرح به أثناء زيارته للإدارة العامة للجمارك وقال حينها «إن هناك بعض الأصوات التي تطالب بمكافآت خاصة عند أي عمل يقومون به».

وأضاف العلي أن المكافأة هي سمة تمنح للشخص المتميز في عمله فقط دون غيره، وهي حق للمجد من باب التشجيع له ورفع الهمة والتقدير للمخلصين، ومن مبدأ الثواب والعقاب.

وأوضح وزير الداخلية أن «حسب اللوائح الجمركية في الكويت فإن المكافآت تعطى لبعض الضبطيات المتميزة وقد نظمها القانون، ولا يخفى على الجميع دور الإخوة والاخوات في الجمارك من القيام بمهامهم المتميزة في ضبط القضايا التي تمس أمن البلاد والعباد خاصة قضايا المخدرات»، مبيناً أن ثقته في شباب الكويت وحبهم لوطنهم وغيرتهم على أمنه واستقراره وازدهاره لا تنتظر مكافآت مقابل ما يقدمونه من عمل لحماية وطنهم الكويت من أي شر، ونحن حريصون على مكافأة المجتهد كما معاقبة المقصر أيضا في عمله.

وأشار بأنه سبق له وأن قام بتكريم العديد من إخوانه وأبنائه المواطنين من خلال تقديم شهادات التقدير أو المكافآت النقدية على سبيل المثال لا الحصر عندما ضبط مواطنون المتسللين الإيرانيين، وكذلك تكريم ضباط وأفراد وزارة الداخلية في العديد من القضايا.

وأكد العلي تمنياته بأنه قد أوضح وبين ما كان يهدف إليه ويقصده في تصريحه أثناء زيارته للإدارة العامة للجمارك سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وأهلها المخلصين الكرام من كل شر وسوء.