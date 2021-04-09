محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 10 أبريل 2021

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
10 أبريل 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مغبر و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية نشطة إلى شديدة السرعة على فترات 30 – 65 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
عالي الموج

– ارتفاع الموج:

6 – 8 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 7 &#160 قدم.

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