حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 10 أبريل 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مغبر و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية نشطة إلى شديدة السرعة على فترات 30 – 65 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 20°
حالة البحر
نهارًا:
عالي الموج
– ارتفاع الموج:
6 – 8 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 7   قدم.
أضف تعليق