حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 10 أبريل 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

مغبر و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية نشطة إلى شديدة السرعة على فترات 30 – 65 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 38°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

عالي الموج

– ارتفاع الموج:

6 – 8 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 7 قدم.