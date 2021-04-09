السعدون: غرة رمضان وفق الرؤية الشرعية الأربعاء.. وفلكيا الثلاثاء

أعلن الفلكي والمؤرخ وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية عادل السعدون ان غرة شهر رمضان ستوافق حسب الرؤية الشرعية تاريخ 14 ابريل الجاري (الأربعاء) ولكن اذا تم احتسابها فلكيا ستوافق تاريخ 13 ابريل الجاري (الثلاثاء).

وقال السعدون في تصريح صحافي «توضيحا للعامة حتى لا يردد البعض ان 12 ابريل هو متمم الشهر وهذا خطأ وعدم الاعتراف ان بداية دخول شعبان كانت على الاقتران وليس الرؤية الشرعية، فقمر شهر شعبان اقترن مع الشمس بتاريخ 13 مارس في تمام الساعة 1ظهرا و21 دقيقة وتستحيل رؤية الهلال مساء 13 مارس لان عمر القمر لم يتعدى 15 ونصف ساعة ولم تنطبق عليه اي شروط رؤية الهلال، لأن بداية شهر شعبان حسب الرؤية الشرعية يجب ان تكون في 15 ابريل».

وأضاف السعدون “اذا كان دخول شعبان حسب الرؤية الشرعية والذي يوافق 12 ابريل يقترن القمر مع الشمس في الساعة 5 صباحا و30 دقيقة وفي المغرب يغيب القمر وعمره 12 ساعة ويمكث 23 دقيقة ولا ينطبق عليه اي شرط لرؤية الهلال

وتستحيل رؤيته في كل الجزيرة العربية وفي اي بلد اسلامي عدا موريتانيا وبالمناظير وبصعوبة بالغة، وفي 30 شعبان المتفق مع الرؤية الشرعية والموافق يوم 13 ابريل يشاهد الهلال بيسر ويكون اول رمضان 14 ابريل”.

وتابع «البعض يردد كلمة المتمم للشهر يوم 12 ابريل وبالتالي 13 ابريل هو اول رمضان المبارك وهذا خطأ كبير لان دخول الشهر لم يكن على الرؤية الشرعية بل كان على الحسبة الفلكية فلو اعتمدوا الرؤية الشرعية لكان يوم 12 ابريل هو يوم 29 شعبان ويوم 13 ابريل 30 شعبان و14 ابريل هو اول رمضان».