السند: تطعيم طلبة الصف السادس للبنات “MMR” وهو لقاح مناعي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند عن تطعيم 10403 طالبا وطالبة وذلك في إطار برنامج التطعيم الدوري لطلبة المدارس لثلاث صفوف دراسية تشمل “الصف الخامس والسادس والثاني عشر”.

وقال السند في تصريح صحافي إن برنامج التطعيم لطلبة الصف الخامس والثاني عشر يشمل “البنين والبنات” وخاص باللقاح المضاد للدفتيريا والتيتانوس، فيما تطعيم طلبة الصف السادس للبنات وهو تطعيم MMR ، وهو لقاح مناعي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

وأشار إلى أن عدد الذين بادروا للتسجيل في الموقع الالكتروني بلغوا حتى الآن أكثر من 16522 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى تمديد موعد التسجيل لمدة 15 يوما إضافية بعد انتهاء موعد التسجيل اليوم، والذي كان متاحا خلال الفترة من 30 مارس إلى الجمعة، داعيا كل أولياء الأمور للمبادرة بتسجيل أبنائهم خلال الرابط المخصص لذلك.

وأشار إلى تطوير وزارة الصحة لنظام إلكتروني يخص التطعيمات، حيث تبدأ الاجراءات للحملة بالتسجيل عبر الرابط الالكتروني المخصص لذلك، ومن ثم تصل لاحقا رسالة نصية للطلبة تتضمن موعد ومكان التطعيم.

وأعلن السند عن الإعداد والتجهيز لحملة جديدة من التطعيم لمن كان قد تخلف عن حملة التطعيمات السنة الماضية، لافتا إلى أن موعد التسجيل لهذه الفئة سيكون عبر رابط مخصص لذلك سيتم الإعلان عنه قريبا.

وأشاد السند بكل الجهود التي بذلت في الإعداد والتجهيز للحملة، مثمنا جهود كل الكوادر الطبية المشاركة، وجهود القطاع الفني وإدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة، وإلى التعاون المثمر مع وزارة التربية.