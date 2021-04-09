أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عصام الرويح إحالة المتسببين في الخطأ الوارد ضمن خبر إعلان قصر باكينغهام – وفاة الأمير فيليب دوق ادنبره زوج ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية – في وقت سابق من اليوم الجمعة إلى التحقيق.
وأوضح الرويح في تصريح صحفي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة انطلاقا من الحرص على جودة المحتوى ودقة النشرة.
كونا: إحالة المتسببين في الخطأ الوارد ضمن خبر الإعلان عن وفاة الأمير فيليب إلى التحقيق
أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عصام الرويح إحالة المتسببين في الخطأ الوارد ضمن خبر إعلان قصر باكينغهام – وفاة الأمير فيليب دوق ادنبره زوج ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية – في وقت سابق من اليوم الجمعة إلى التحقيق.
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