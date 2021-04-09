“الصحة العالمية”: لا توصية بإعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين

لم توص منظمة الصحة العالمية بما يطلق عليه بالتطعيم التبادلى ضد مرض كوفيد19-، والذي يستخدم جرعتين من لقاحين مختلفين لاكتمال التحصين من المرض.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إنه لم تتوفر بعد معلومات كافية بشأن المخاطر المحتملة لجرعة تطعيم أولى من لقاح أسترازينيكا وجرعة ثانية بلقاح آخر.

وفي تصريحاتها، أشارت هاريس إلى توصية أولية لهيئة خبراء بمنظمة الصحة العالمية في فبراير. ووفقا لهذه التوصية، يتعين حقن نفس المنتج لجرعتى التطعيم في الوقت الراهن. ودعا الخبراء لإجراء مزيد من الأبحاث للتحقق من استخدام خليط من اللقاحات.

وفي ألمانيا، هناك بعض الضغوط لاستخدام مثل هذا التطعيم التبادلى ، حيث أن الأشخاص ممن هم دون سن الستين، لم يعد في مقدورهم الحصول على لقاح أسترازينيكا لمخاطره في إحداث جلطات دموية.

ووفقا لوزير الصحة الألماني ينس شبان، حصل 2ر2 مليون مواطن دون سن الستين بالفعل على تطعيم أولي بلقاح أسترازينيكا، لكن المسألة الآن هي كيفية حصول هؤلاء المواطنين على الوقاية الكاملة بالتطعيم، حيث يتطلب ذلك حصولهم على جرعة ثانية.

وقال أويجن بريش عضو مجلس إدارة المؤسسة الألمانية لحماية المرضى إنه “بدون بيانات كافية بشأن المخاطر المحتملة، لا يجب إعطاء تطعيم ثان بلقاح آخر”.

وتوصي اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا بأن يحصل أولئك الأشخاص الآن على تطعيم ثان بلقاح فايزر/ بيونتك أو مودرنا، بعد 12 أسبوعا.

غير أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن ذلك. ويريد وزراء الصحة بالولايات الاتحادية أولا بحث المسائل المتبقية.