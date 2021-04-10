القوة الضاربة تحكم التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو

يلتقي ريال مدريد مع برشلونة، مساء اليوم السبت، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار من أجل ملاحقة أتلتيكو مدريد على صدارة الليجا بـ 66 نقطة، حيث يأتي البارسا في الوصافة بـ 65 نقطة، يليه ريال مدريد برصيد 63 نقطة.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو، كالآتي:

برشلونة

حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: أراوخو – دي يونج – لينجليت

الوسط: دست – بيدري – بوسكيتس – ألبا

الهجوم: جريزمان – ميسي – ديمبلي

ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز

الوسط: مودريتش – كاسيميرو – كروس

الهجوم: أسينسيو – بنزيما – فينيسيوس