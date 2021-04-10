3 نقاط تزعج ريال مدريد في الكلاسيكو

يدخل ريال مدريد، مباراة الكلاسيكو، اليوم السبت، في مستوى جيد، بعد أن خاض 12 مباراة متتالية دون خسارة، كما لعب الفريق أحد أفضل مبارياته ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو“، فإن ريال مدريد رغم ذلك، لديه عدة مشاكل قد تزعجه أمام برشلونة في الكلاسيكو، وهي كالآتي:

غياب الخبرة

يفتقد الريال، لأسلحته الدفاعية المعتادة في الكلاسيكو، حيث يغيب كل من سيرجيو راموس، ورافاييل فاران للإصابة.

وسيدخل الميرنجي، الكلاسيكو بدفاع غير معتاد، يضم 3 لاعبين غير أساسيين في هذا الخط، وهم: لوكاس فاسكيز، وناتشو فيرنانديز، وإيدير ميليتاو.

وقدم دفاع ريال مدريد، مباراة جيدة ضد ليفربول، لكنهم يفتقرون لخبرة مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في الكلاسيكو.

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ضغط المباريات

سيعتمد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على 5 لاعبين في الكلاسيكو، من السداسي الأكثر مشاركة في المباريات على مدار الموسم، وهم: ميندي (3017 دقيقة)، وكاسيميرو (2987 دقيقة)، وبنزيما (2916 دقيقة)، ومودريتش (2858 دقيقة)، وتوني كروس (2780 دقيقة).

وتعد مباراة الكلاسيكو دائمًا من أكثر المباريات المجهدة في الموسم، كما أن الريال لديه مباراة مهمة جدًا ضد ليفربول، يوم الأربعاء.

وقد يلجأ زيدان للمداورة لا سيما في خط الوسط، عن طريق الدفع بفيدي فالفيردي، لإراحة توني كروس، أو مودريتش.

وقد يكون فالفيردي لاعبًا رابعًا في خط الوسط، في أسلوب لعب متحفظ لريال مدريد في الكلاسيكو.

فخ ليفربول

قد تلعب مباراة ليفربول، دورًا في تشتيت انتباه الريال في الكلاسيكو، حيث إن لاعبي الميرنجي قد يفكرون لا شعوريًا في موقعة “أنفيلد” من الآن.

كما أن لاعبي الملكي، قد يخشون أن تتسبب خسارتهم للكلاسيكو، في ضربة معنوية كبيرة قبل مباراة ليفربول، بالإضافة لتقليل حظوظهم في المنافسة على لقب الليجا.