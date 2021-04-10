السند: 7 مراكز جديدة للتطعيم وفرق ميدانية تنطلق من الغد

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عن تقديم خدمة تطعيم كوفيد-19 عبر 7 مراكز إضافية جديدة للرعاية الصحية الأولية ابتداءً من الأحد الموافق 11 إبريل 2021، ويأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على سهولة وتيسير الوصول لمراكز التطعيم، ليصل إجمالى المراكز التي تقدم الخدمة إلى 22 مركزاً، إلى جانب مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض في منطقة مشرف.

كما كشف الدكتور السند في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة تطعيم كوفيد -19 عن الإعداد لبدء خدمات الفرق الميدانية المتنقلة عبر تخصيص «وحدتين متنقلتين» في كل منطقة صحية، و تستهدف تطعيم الموظفين والعاملين بالأنشطة التجارية في الجمعيات التعاونية والمساجد وبعض الأنشطة التجارية وأماكن تقديم الخدمات في المناطق السكنية.

وأوضح الدكتور السند عن الانتهاء من الإجراءات التنظيمية لتجهيز 8 مراكز للرعاية الصحية الأولية وتخصيصها كمراكز لتطبيق برنامج التطعيم الدوري لأبنائنا من طلبة المدارس، ليصل إجمالى المراكز التي تقدم هذه الخدمة إلى 16 مركزاً.

وثمن السند جهود جميع القائمين على تقديم خدمات التطعيم، عبر قطاع الصحة العامة والقطاع الفني، وعبر الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بإشراف الدكتورة دينا الضبيب وإدارة نظم المعلومات بإشراف م. أحمد الغريب.