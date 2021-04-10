10 وفيات بـ”كورونا” و226 في “العناية المركزة”

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند اليوم السبت تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 245704 في حين سجلت 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1403.

وقال السند إنه تم تسجيل 1219 حالة شفاء من الإصابة بـ(كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 229846 حالة.

وأضاف أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.55 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 226 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14455 حالة.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 9169 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2151495 فحصا مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 15.04 في المئة.