الشباب يشعل صدارة الدوري السعودي بانتصاره على الباطن

فاز الشباب على مستضيفه الباطن (4-1)، في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب الباطن، ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل أهداف الشباب بانيجا “هدفين” (7، 45)، خوانكا “هدفين” (41، 50)، فيما سجل هدف الباطن الوحيد محمد رايحي (28).

ورفع الشباب بهذا الفوز رصيده إلى 48 نقطة، متساويا مع الهلال المتصدر بفارق الاهداف، بينما تجمد رصيد الباطن عند 28 نقطة في المركز الـ13.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشباب (3-1)، قبل ان يضيف خوانكا الهدف الشبابي الرابع في الشوط الثاني.

وكشر الشباب عن انيابه مبكراً، واستطاع أن يفتتح التسجيل بعد 7 دقائق فقط عن طريق بانيجا من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة ، إثر تعرض مارتنيز لتدخل بتهور من مدافع الباطن.

رد الباطن في الدقيقة 28 ، بواسطة محمد رايحي، بعد تسديدة رائعة بيسراه في اقصى الزاوية اليمنى، لم تفلح معها محاولة الحارس زيد البواردي.

وصل الشباب الضغط ، واضاف خوانكا الهدف الثاني لفريقه، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 41، ومع انتهاء الوقت الإصلي ، وتحديداً في الدقيقة 45، عندما توغل بانيجا بالكرة، وشق طريقه وسط مدافعي الباطن، وسدد بيسراه مسجلاً الهدف الشبابي الثالث، لينتهي الشوط الاول للشباب 3 / 1.

مع انطلا قة الشوط الثاني، وفي الدقيقة 50، يضيف خوانكا الهدف الرابع برأسه من كرة ولته من ركلة حرة مباشر.

تنافس لاعبو الشباب على اهدار الفرص، كان من الممكن أن يخرجوا برقم قياسي من الأهداف ، وفي الدقيقة (90+2) يشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الشباب حسين القحطاني، لدخوله بعنف على لاعب الباطن.

أكمل الشباب ما تبقى من وقت بعشرة لاعبين، قبل ان ينهي الحكم المباراة بفوز الشباب 4 / 1.