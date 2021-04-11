“التربية” ترفع نسبة دوام الموظفين إلى 50 في المئة في رمضان

اعتمدت وزارة التربية مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك وذلك من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات المركيزة التابعة لها، فيما طلبت من ديوان الخدمة المدنية الموافقة على رفع نسبة دوام الموظفين إلى 50 في المئة بدلاً من 30 ،وذلك في القطاعين المالي والإداري فقط.

وأكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن الوزارة أرفقت في كتابها مبررات رفع النسبة ومنها تراكم المعاملات بشكل كبير في بعض القطاعات الخدمية وكثرة الإعفاءات الطبية لدى الموظفات على وجه التحديد، مبيناً أن العمل في ديوان عام الوزارة بهذه النسبة يتم للمرة الأولى خلال شهر رمضان.

المصدر : الراي