الكويت: أنباء عن تعذر رؤية هلال رمضان

يستطلع عدد من الدول الإسلامية، مساء اليوم الأحد، هلال شهر رمضان لعام 1442 هجرية والعام الميلادي 2021.

وأشارت أنباء إلى تعذر رؤية هلال الشهر الكريم في الكويت.

وأوردت قناة «العربية» أنباء عن تعذر رؤية الهلال في مرصدي تمير وحوطة سدير في السعودية.

وأعلنت وزارة العدل في الكويت أن هيئة الرؤية الشرعية ستجتمع، اليوم الأحد، التماساً لرؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين ومن يثبت له الرؤية لهلال هذا الشهر الفضيل إلى التواصل معها على الرقم التالي 25376934.

وحدد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، موعد رؤية هلال رمضان، وفق الرؤية الشرعية استجابة لحديث النبي صلي الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، مساء اليوم الأحد.