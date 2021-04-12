“التجارة”: 11.5 مليون دينار دعما للمواد التموينية والإنشائية مارس الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها أنفقت 11.5 مليون دينار على دعم المواد التموينية والإنشائية في مارس الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، أن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية إضافة إلى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 6.2 مليون دينار، مبينة أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.

وأوضحت أن ما تم إنفاقه على دعم حليب ومغذيات الأطفال بأنواعها المختلفة قدر بنحو 307 آلاف دينار أنفقت على 13 صنفا من تلك المواد في حين بلغ دعم المواد الانشائية نحو 5.3 مليون دينار.

يذكر أن عدد المسجلين في كشوف إدارة التموين وفق آخر إحصائيات وزارة التجارة بلغ مليونين و90 ألفاً و738 فرداً من مستفيدي البطاقة التموينية في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها الوزارة لهم 242 ألفاً و465 بطاقة.