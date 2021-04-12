الإدارة العامة للمرور تعلن عن أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار حرص المؤسسة الأمنية على إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق.

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك في أقسام الفحص الفني وإدارات المرور بالمحافظات، وشركات ومؤسسات الفحص الفني ستكون على فترتين صباحية من الساعة (10:00) صباحاً إلى الساعة (2:00) ظهراً والفترة المسائية من الساعة (1:00) ظهراً حتى الساعة (3:00) عصراً، على أن يكون دوام أقسام اختبار تعليم القيادة خلال الفترة الصباحية فقط من الساعة (10:00) صباحاً إلى الساعة (2:00) ظهراً.

وأوضحت أن أقسام الفحص الفني بالمنافذ الحدودية ستعمل بنظام النوبات على أن يبدأ العمل من الساعة 12:00 صباحاً.

وأشارت الإدارة أنه تقرر منع سير الشاحنات على جميع الطرق خلال فترة دخول الموظفين من الساعة 8:30 إلى 10:30 صباحاً.