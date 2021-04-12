هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف : السماح بحضور الرجال لصلاة التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة وتقليل وقت صلاتها ما أمكن ذلك

أصدرت هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف فتوى رقم 2 ه/2021م حول أداء صلاة التراويح لعامة المصلين (الرجال والنساء) في المساجد مع انتشار وباء کورونا في البلاد، حيث أجابت الهيئة بأن صلاتي التراويح والقيام في شهر رمضان بالمساجد من النوافل المستحبة.

وتابعت هيئة الإفتاء: “ونظرا لاستمرار الحالة الصحية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من انتشار وباء کورونا، فإنه إذا خلصت السلطات الصحية المعنية في البلاد إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية في المساجد لحماية المجتمع من انتشار العدوى من وباء کورونا ومنها الاقتصار على فتح المساجد للمصلين في أوقات الصلوات المفروضة فقط بالشروط والضوابط الاحترازية الصحية المقررة، فيجب الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات الوقائية حفاظا على الصحة العامة وحماية الناس من الوباء”.

وأضافت: “كما ترى هيئة الفتوى السماح بحضور الرجال لصلاة التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة مع الالتزام بالاحترازات الصحية المقررة في الصلاة بالمساجد وتقليل فترة التراويح ما أمكن ذلك”.