“الرؤية الشرعية”: غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أن غدا الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية وذلك بعد ثبوت رؤيتها للهلال.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة ألقاه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس هيئة الرؤية الشرعية المستشار أحمد العجيل عقب اجتماعها مساء اليوم الاثنين التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وقال المستشار العجيل “اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية مساء اليوم وقد ثبت لدى الهيئة رؤية الهلال هذه الليلة وعليه فإن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية”.

ورفعت هيئة الرؤية الشرعية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى كافة المواطنين والمقيمين وإلى الأمتين العربية والإسلامية.

وسألت الله عز وجل أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات وعلى وطننا العزيز بالمزيد من الرفعة والازدهار وأن يزيح هذا الوباء عن العباد والبلاد وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

وبدوره تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي في كلمة له بأصدق آيات التهاني والتمنيات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والقيادة السياسية وإلى جميع المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا الرومي المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يتم نعمته على ربوع وطننا العزيز في ظل قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.