مجلس الوزراء: السماح بالتراويح في المساجد للرجال لمدة 15 دقيقة

أحيط مجلس الوزراء علماً بالفتوى الصادرة من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الخميس الموافق 8-4-2021 في شأن صلاة التراويح والقيام في ظل ظروف انتشار الوباء والتي نصت على إن صلاة التراويح والقيام في شهر رمضان بالمساجد من النوافل المستحبة، ونظراً لاستمرار الحالة الصحية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من انتشار وباء كورونا، فإنه إذا خلصت السلطات الصحية المعنية في البلاد، إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية في المساجد لحماية المجتمع من انتشار العدوى والسماح بحضور الرجال لصلاة التراويح مع الالتزام بالاحترازات الصحية المقررة في الصلاة بالمساجد وتقليل فترة التراويح ما أمكن ذلك.

وقرر مجلس الوزراء التالي:

– السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد للرجال وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة ولمدة (15) دقيقة فقط، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الاحترازية المعمول بها حالياً في المساجد

– الاستمرار بإغلاق المساجد بعد كل صلاة ومنع الاعتكاف وإقامة المحاضرات والدروس وغيرها من الأنشطة.

– منع إقامة موائد الإفطار والسحور في المساجد والأماكن العامة والخاصة والاكتفاء بتوزيع الوجبات دون تجمع.

– حث المواطنين والمقيمين من لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء الصلاة بالمنزل.

الوضع الوبائي

واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات الوضع الوبائي جراء تفشي جائحة كورونا على المستويين العالمي والمحلي، وتطورات الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات حتى تاريخه والتي تشير إلى ثبات ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس والوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة، موضحاً خطورة الوضع وإلى أهمية المسارعة في تلقي اللقاح المضاد للفيروس لمحاصرة الوباء والقضاء عليه.

ودعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى مواصلة اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام التام بالاشتراطات الصحية وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات في شهر رمضان المبارك حفاظاً على صحة المجتمع وعدم تعرض الغير لخطر العدوى خاصة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ وطننا العزيز وأهلها ومن يعيش على أرضها من كل سوء.

الطواقم الطبية الباكستانية

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الصحة في شأن الاستعانة بالدفعة الرابعة من الطواقم الطبية من جمهورية باكستان الإسلامية من أطباء وهيئة تمريضية وفنيين، وتكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من (وزارة الخارجية، الإدارة العامة للطيران المدني) في شأن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل الطواقم الطبية من باكستان إلى الكويت.

شهيد الواجب

وأحاط وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي مجلس الوزراء علماً بملابسات حادث الدهس الذي وقع مقابل منطقة المنصورية يوم أمس والذي أدى إلى استشهاد الشرطي سعد سالم نفاع من الإدارة العامة لشرطة النجدة وهو يؤدي واجبه الوطني.

وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة باستشهاد شهيد الواجب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وينزله منزلة الشهداء، وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبهذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والدؤوبة التي يبذلها رجال الأمن في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي جسدت إحساسهم بالمسئولية وأكدت أنهم دائماً العين الساهرة على أمن المواطنين وسلامتهم، مسجلاً شكره وتقديره لهم.

تطوير شاطئ شارع البلاجات

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع تطوير شاطئ شارع البلاجات وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للمضي بتنفيذ المشروع، وكذلك المضي قدمًا بتنفيذ مشروع تطوير شاطئ شارع البلاجات، وذلك بالتنسيق مع شركة المشروعات السياحية والجهات التي تراها مناسبة.

تحصيل مديونيات الدولة

كما قرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل مديونيات الدولة المتراكمة والتنسيق مع وزارة المالية لإيجاد الآليات المناسبة التي من شأنها ضمان حسن وسرعة تسوية هذه المديونيات.