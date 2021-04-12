المويزري لـ ((سبر)) مخاطبا الغانم: محاولاتك لوأد الاستجوابات ساقطة دستوريا ولائحياً

قال النائب شعيب المويزري موجهاً حديثه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح خالص لـ : لقد تجاوزت على الدستور واللائحة ، وعبثت في مضابط الجلسات ومجلس الأمة، وتعمدت تجاهل الإرادة الشعبية فانتفضت هذه الإرادة ووقع ٣٠ نائباً على وثيقة النائب بدر الملا بطلب عزلك.

وأكد المويزري قائلاً : جلسة الغد بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢١ ستكون أول سابقة تاريخية لمحاسبة رئيس مجلس الأمة.

وأضاف المويزري مخاطبا الغانم : محاولاتك لوأد الاستجوابات ساقطة دستوريا ولائحياً، وعدم التعاون مع حليفك رئيس الحكومة وطرح الثقة بوزير الصحة الذي طلب استيضاحا لعرقلة استجوابه بآخر اللحظات واجب.