الغانم يعلن رفض مجلس الأمة طلبا نيابيا بإلغاء قرار تأجيل استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم رفض مجلس الأمة طلبا نيابيا بإلغاء قرار اتخذه مجلس الأمة بجلسته السابقة في 30 مارس الماضي بشأن تأجيل استجوابات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني.

وقال الغانم في كلمة بعد انتهاء التصويت على الطلب النيابي في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء إن “نتيجة التصويت جاءت بعدم موافقة 33 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 60 عضوا”.

وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته الماضية بتاريخ 30 مارس الماضي على الطلب المقدم من سمو رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني نظرا إلى “وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون ووقت كاف لحلها”.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية اليوم على ان تستكمل الساعة 30ر12 من ظهر غد الأربعاء