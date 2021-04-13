“مارغريت” ترند في الكويت بسبب “مدينة الملاهي”

أصبح مسلسل «مارغريت» بطولة الفنانة القديرة حياة الفهد ضمن الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد عرض أولى حلقاته، وذلك بسبب مشهد جمع بين الفهد والفنان حسن البلام تضمن إسقاطاً على الواقع الذي نعيشه.

وانتقدت الفهد ضمن السياق الدرامي للأحداث عدم وجود مدينة ملاهٍ في المكان الذي تقطنه، وقالت: «ديرة كاملة ما فيها مدينة ملاهي، العالم وصلوا الفضاء واحنا للحين ما عندنا مدينة ملاهي للأطفال».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، حيث أشاد البعض بجرأة الفهد على توظيف بعض ما نعيشه من أحداث في قالب درامي رغم اختلاف الزمان والمكان.

وتجسد حياة في المسلسل شخصية امرأة كانت تعيش أغلب حياتها مع والدتها الإنكليزية، لتعود «مارغريت» من بريطانيا إلى بيت زوجها وتصبح الآمرة الناهية، فارضةً قوانينها الصارمة على كل من يحيط بها.