جمال يعقوب.. في ذمة الله

فجعت الأوساط الرياضية الكويتية برحيل نجم المنتخب الوطني ونادي كاظمة السابق في كرة القدم جمال يعقوب القبندي عن 61 عاماً.

والفقيد أحد نجوم العصر الذهبي للكرة الكويتية وساهم بتحقيق أبرز إنجازاتها من قبيل التأهل الى كأس العالم 1982 في إسبانيا وأولمبياد موسكو 1980 والفوز بكأس آسيا في نفس العام، كما توج بكأس الخليج مرتين عامي 1982 و 1986.

ومع المنتخب العسكري، ساهم جمال في الفوز بلقبي كأس العالم في 1981 و 1983.

ومع النادي، حقق يعقوب لقب الدوري مرتين عامي 1986و 1987 وكأس سمو الأمير مرتين عامي 1982 و1984.

وبعد اعتزاله، انتقل الفقيد الى سلك التدريب وعمل مساعداً للمدرب التشيكي المعروف ميلان ماتشالا في نادي كاظمة ومنتخب الكويت ليسهما بتحقيق انجازات لافتة لـ «البرتقالي» و«الأزرق» أبرزها لقب كأس الخليج عامي 1996 و 1998، وبلوغ نصف نهائي كأس آسيا 1996.

آخر المهام التي تقلدها الراحل كانت العمل في الجهاز الفني لفريق كاظمة حتى الموسم الحالي.

كان جمال يعقوب مثالاً للرياضي الملتزم والخلوق، ورغم انه لعب في خط الدفاع، إلا أنه عرف عنه الهدوء وعدم افتعال المشاكل سواء داخل أو خارج الملعب.

رحم الله جمال يعقوب وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.